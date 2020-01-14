Пенсии в ДНР превысили украинские

Минимальные пенсии в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) превысили украинские. Об этом сообщает «Страна.ua».

В конце 2019 года власти ДНР заявили, что с 1 января пенсии повысятся на 20 процентов. Следовательно, сумма минимальной выплаты должна достигнуть 4800 рублей, то есть 1870 гривны. На Украине минимальная пенсия в начале 2019 года составляла 1638 гривен, в конце — 1769 (4174 рубля и 4508 рублей соответственно - прим. «Ленты.ру»). Опрошенные «Страной» пенсионеры из ДНР рассказали, что еще до повышения получали от 4600 до 5000 рублей. «Обновленную» пенсию они увидят в феврале.

Власти непризнанной республики также анонсировали повышение зарплат работников бюджетной сферы на 26 процентов. При этом в ДНР вырастут цены на проезд, а тарифы на коммунальные услуги повысили еще осенью: одна «платежка» в среднем подорожала на 300 рублей в месяц.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, к 2022 году пенсии в республике сравняются с ростовскими.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!