Жителям ДНР пообещали российские зарплаты и пенсии

Зарплаты некоторых категорий работников, а также пенсии в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) к 2022 году сравняются с уровнем аналогичных выплат в Ростовской области, пообещал глава ДНР Денис Пушилин. Соответствующее заявление опубликовано на его официальном сайте.

«В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой народной республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что процесс должен завершиться к началу 2022 года. Ожидается, что повышение будет происходить в три этапа: с января и июля 2021 года, а также с января 2022-го. В среднем на каждом из этих этапов пенсии будут повышаться на 20 процентов, зарплаты бюджетников — на 28 процентов, госслужащих — на 18 процентов.

По словам Пушилина, до этого же уровня планируется довести зарплаты работников металлургических предприятий и шахт.

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