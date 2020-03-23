Украинцам пообещали победу над коронавирусом к сезону посадки картошки

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что власти могут локализовать распространение коронавируса в стране до майских праздников, к сезону посадки картофеля. Об этом пишет УНИАН.

«Насколько я разбираюсь в картошке, то это будет в мае. И если будет локализована эта инфекция и если будет тестирование людей, которые не переносчики, то мы будем сажать картошку», — пообещал Емец.

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По словам министра, такой результат возможен, если в стране будет достаточно тест-систем. Емец предупредил, что власти локально будут принимать жесткие методы для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее Емец заявил, что государство и бизнес должны в условиях эпидемии тратить средства на поддержание людей младше 65 лет, а не трупов. Он призвал предпринимателей участвовать в закупках экспресс-тестов и вирусологических лабораторий.

20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации. Ранее на всей территории страны был объявлен карантин, за несоблюдение правил которого предусматривается уголовная ответственность.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 73 человека, трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 339 тысяч человек. 14,7 тысячи умерли, более 99 тысяч излечились.

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