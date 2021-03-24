Кличко пригрозил киевлянам остановкой общественного транспорта

Мэр Киева Виталий Кличко пригрозил горожанам полной остановкой движения общественного транспорта, если они не будут пользоваться им только в случае крайней необходимости, пишет «Страна.ua».

По словам градоначальника, он ежедневно наблюдает огромные очереди в метро, трамваи и автобусы, несмотря на то, что власти ввели в городе режим жесткого карантина. Он подчеркнул, что, в отличие от своих постановлений весны 2020 года, принял решение не ограничивать движение транспорта для бесперебойного функционирования важнейших городских предприятий, однако может ужесточить требования, если горожане продолжат пользоваться им для личных целей.

«Толпы в транспорте — это, я считаю, безответственностью тех людей, которые не следуют рекомендациям и пренебрегают правилами, которые делают вид, что у нас ситуация нормальная и нет никакого вируса», — заявил Кличко.

Он подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации в Киеве будут введены спецпропуска и усилены наряды полиции для недопущения выхода граждан на улицу вне регламентированных случаев. «И власть, и правительство будут принимать решение по остановке общественного транспорта в столице. Тогда будет очень жесткий локдаун», — добавил мэр.

Ранее заместитель главы Киева Владимир Бондаренко заявил, что в городских больницах закончились койки для приема пациентом с коронавирусом. Он признал, что новых пациентов размещают в коридорах и отверг возможность их транспортировки в соседние регионы.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции. В Киеве на период с 20 марта по 9 апреля ввели режим тотального карантина.