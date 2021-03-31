Украина отчиталась о количестве привитых от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что с начала кампании по иммунизации от коронавируса в стране вакцину против инфекции получили более 230 тысяч человек. Соответствующий отчет он разместил на своей странице в Facebook.

По его словам, количество сделанных в стране прививок с каждым днем увеличивается. Накануне вакцинировали более 18,6 тысячи человек, с начала вакцинации — 231 566. При этом второй компонент вакцины был введен лишь двум украинцам. Отмечается, что наибольшее число вакцин к настоящему времени получили жители Киева, наименьшее — Херсонской области.

«Три простых правила противоэпидемической безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук — спасают жизни», — написал под постом Степанов.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. В республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. После ее применения в стране было зафиксировано два случая летальных исходов. Первый — у 43-летней военнослужащей по контракту, второй — у провизора аптеки военного госпиталя. После этого украинские медики начали массово отказываться от вакцинации, за что их предложили увольнять с работы.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции. К 31 марта страна вышла на рекордные показатели по смертности от COVID-19.