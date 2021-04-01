Большинство украинцев выступили за введение локдауна

Более 60 процентов украинцев выступили за введение локдауна по всей стране в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса, свидетельствуют результаты опроса украинской социологической группы «Рейтинг».

По данным исследования, на фоне подъема заболеваемости и смертности граждане Украины стали проявлять большее внимание к новостям о коронавирусе и рекомендациям властей. «63 процента поддерживают введение "жесткого" карантина, если заболеваемость коронавирусом будет существенно расти. 34 процента — противоположного мнения. С начала марта наблюдается рост поддержки "жесткого" карантина», — отмечают социологи.

Кроме того, абсолютное большинство жителей уверены, что инфекция активно распространяется в стране из-за «нехватки порядка», тогда как лишь 11 процентов респондентов считают, что на фоне ограничений украинцам «не хватает свободы». При этом состояние системы здравоохранения в республике удовлетворительно оценили только 40 процентов граждан. Способность властей защитить население от эпидемий считают приемлемой лишь 34 процента опрошенных.

Ранее правительство Украины отказалось объявлять в стране общенациональный локдаун на фоне пандемии коронавируса. Оно полагает, что в нынешней ситуации справиться с распространением инфекции можно без «репрессивных мер», позволяя регионам самостоятельно вводить необходимые ограничения.

По последним данным, в республике с начала пандемии коронавирусом заразились более 1,7 миллиона человек. Вакцинация от COVID-19 в стране началась 24 февраля, тем не менее к 1 апреля ежедневные показатели смертности в стране стали рекордными.