В Киеве отвергли идею о комендантском часе из-за коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отверг предложение ввести в Киеве комендантский час на фоне рекордных показателей заболеваемости COVID-19, пишет «Украинская правда».

По его словам, украинские власти сейчас «даже разговоров не ведут» об использовании подобной практики в борьбе с коронавирусом, так как для этого по всей стране пришлось бы объявлять чрезвычайное положение. «Все, что нам нужно — соблюдать те карантинные меры, которые есть», — сказал Степанов.

Он отметил, что несмотря на критические показатели заполняемости больниц и смертности от заболевания, многие киевляне по-прежнему продолжают пренебрегать санитарными требованиями. «Когда в Киеве красный уровень эпидбезопасности и одновременно проходят ярмарки — это недопустимо», — добавил министр.

31 марта мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении в украинской столице режима тотального карантина, который продлится с 5 по 16 апреля. На это время в городе полностью прекратят работу школы и детские сады, воспользоваться общественным транспортом можно будет только при наличии спецпропуска, а большинство работодателей вынудят отправить своих сотрудников в отпуск или удаленный режим работы.

Ранее заместитель главы Киева Владимир Бондаренко заявил, что в городских больницах закончились койки для приема пациентов с коронавирусом. Он признал, что новых пациентов размещают в коридорах и отверг возможность их транспортировки в соседние регионы. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,7 миллиона человек. Ко 2 апреля показатели по распространению заболевания в стране стали рекордными.