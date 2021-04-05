Зеленский захотел вакцинировать большую часть украинцев до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который обязывает правительство обеспечить вакциной от коронавируса большую часть граждан страны до конца года. Сообщение об этом появилось на официальном сайте главы государства.

В частности, президент захотел определить минимальное количество прививок, проводимых ежедневно в медицинских учреждениях страны, а также раскрыть источники бесперебойной поставки препаратов. Указ обязывает кабмин представить эти данные не позднее чем через неделю.

Кроме того, документ требует от правительства проработать вопрос расширения международной помощи для страны и эффективной «информационно-разъяснительной работы» с жителями по поводу безопасности прививок. Предполагается, что эти меры помогут иммунизировать более половины граждан страны до декабря 2021 года.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. В республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. После ее применения в стране было зафиксировано два летальных исхода. Первый — у 43-летней военнослужащей по контракту, второй — у провизора аптеки военного госпиталя. После этого украинские медики начали массово отказываться от вакцинации, за что их предложили увольнять с работы. Кроме того, украинские депутаты захотели уволить министра здравоохранения, обвинив его в провале кампании по сдерживанию коронавируса.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,7 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.