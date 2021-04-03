Украина третий день подряд бьет рекорд по заражениям коронавирусом

На Украине по состоянию на утро субботы, 3 апреля, зафиксирован очередной рекорд по числу случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки выявлен 20 341 новый случай инфицирования, сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«В частности, заболели 809 детей и 473 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализированы 5 186 человек; летальных случаев — 396; выздоровели 9166 человек», — сообщил он.

В стране третий день подряд отмечается рекордный рост числа заражений. Днем ранее, 2 апреля было зафиксировано 19 893 новых случаев инфицирования COVID-19, 1 апреля сообщалось о 17 569 новых случаях.

Число инфицированных с начала пандемии на Украине составляет 1 731 971 человек, 34 075 пациентов скончались, 1 342 536 человек выздоровели.

24 марта Министерство здравоохранения Украины забило тревогу в связи с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом на территории страны. Причину там видят в распространении британского штамма COVID-19.

На фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса на территории Украины правительство подняло вопрос о введении локдауна. Мэр Киева Виталий Кличко одним из первых перевел город-миллионник на жесткий карантин.