Украина заняла первое место в Европе по приросту зараженных коронавирусом

Украина заняла первое место среди стран Европы по приросту зараженных коронавирусом. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные сервиса Worldometers.

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По информации на 7 апреля, за сутки в стране заразились коронавирусом 15 415 человек. На втором месте оказалась Германия, там показатель составил 14 936 человек. На третье место вышла Польша, где зафиксировали 14 910 новых случав.

По состоянию на утро 8 апреля, число инфицированных на Украине выросло на 19 419 человек.

Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна победит коронавирус к концу 2021 года. Для этого, по его словам, надо убедить 70 процентов взрослого населения сделать прививку.

В свою очередь, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что в медицинской системе Украины происходит катастрофа, которую власть игнорирует.