Министр здравоохранения Украины назвал срок победы над коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал срок победы над коронавирусом в стране, сообщает портал «Гордон».

Глава Минздрава связал успех с вакцинацией. По его словам, необходимо убедить 70 процентов взрослого населения Украины сделать прививку. Чиновник также призвал «сдерживать манипуляции» на тему того, какая вакцина лучше.

«Я уверен, что нам удастся это сделать, удастся убедить и удастся полностью победить коронавирусную болезнь в нашей стране к концу 2021 года», — заявил Степанов.

Ранее 7 апреля сообщалось, что украинские медики за прошедшие сутки зафиксировали очередной антирекорд по смертности от COVID-19 — скончался 481 пациент.