На Украине зафиксирован очередной антирекорд по смертности от COVID-19

Украинские медики за прошедшие сутки зафиксировали очередной антирекорд по смертности от COVID-19 — скончался 481 пациент. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Отмечается, что этот показатель стал первым в Европе и четвертым в мире, в общемировом рейтинге Украину опережают только Бразилия, США и Индия. Заболели в стране за последние 24 часа 15 415 пациентов, в том числе 636 детей и 437 медиков, наибольшее число заражений пришлось на Киев и Одесскую область.

Предыдущие максимальные показатели по смертности от COVID-19 были зафиксированы в республике 6 апреля. Всего, по последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,8 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.

Вакцинация от коронавируса в стране началась 24 февраля. За день до этого в республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. После ее применения в стране было зафиксировано два летальных исхода. После этого украинские медики начали массово отказываться от вакцинации, за что их предложили увольнять с работы.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский объявил о подписании контакта с американской фирмой Pfizer на поставку в страну более 10 миллионов доз вакцины от коронавируса.