В Офисе Зеленского обрушились с критикой на администрацию Кличко

Офис президента Украины Владимира Зеленского обрушился с критикой на Киевскую городскую администрацию и, в частности, мэра Виталия Кличко за ситуацию со спецпропусками и очередями на остановках в условиях тотального локдауна, передает УНИАН.

По информации агентства, городские власти при введении жесткого карантина не уделили должного внимания выдаче документов, позволяющих свободно передвигаться по городу занятым в критически важных отраслях специалистам. Из-за этого на остановках общественного транспорта и станциях метро образовались длинные очереди, а многие граждане и вовсе не смогли попасть на работу. «Без спецпропусков осталась, среди прочего, и часть медицинских работников. Считаем такую ситуацию недопустимой», — говорится в сообщении.

В связи с этим представители Офиса потребовали срочно увеличить количество выходящих на маршруты автобусов и трамваев, чтобы не допустить скопления людей на остановках в дальнейшем. Они также попросили администрацию обратиться к работодателям с требованием перевести на удаленный режим работы максимально возможное число сотрудников.

Режим тотального карантина в украинской столице был объявлен Кличко на период с 5 по 16 апреля. На это время была прекращена работа детских садов и школ, заведений общепита, ярмарок и рынков. Глава города полагает, что только таким способом можно прекратить распространение «стремительной волны» коронавируса.

При этом уже утром 5 апреля горожане начали жаловаться на очереди в общественный транспорт и многокилометровые пробки. Также из-за повышенного спроса почти в три раза подорожали услуги такси, а пользователи социальных сетей начали возмущаться длительным процессом оформления пропуска или полной невозможностью его получить.

Ранее заместитель главы Киева Владимир Бондаренко заявил, что в городских больницах закончились койки для приема пациентов с COVID-19. Он признал, что новых пациентов размещают в коридорах, и отверг возможность их транспортировки в соседние регионы. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,7 миллиона человек. 4 марта правительство заявило о начале третьей волны распространения инфекции.