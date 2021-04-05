Киевлян перестали пускать в общественный транспорт

Полиция Киева перестала пускать горожан в метро, автобусы и трамваи без предъявления спецпропуска, позволяющего выходить на работу во время локдауна из-за коронавируса, пишет «Страна.ua».

По данным издания, из-за такого решения на остановках образовались длинные очереди из желающих добраться до работы, при этом цены на такси выросли почти в три раза из-за повышенного спроса, а сам город сковали многокилометровые пробки. В свою очередь, пользователи социальных сетей начали жаловаться на длительный процесс оформления пропуска. Многим предприятиям, которым не была запрещена работа в пандемию, в том числе аптечным сетям, и вовсе было отказано в получении документа.

Отмечается, что из-за невозможности попасть к месту работы многие киевляне пытаются воспользоваться транспортом по прошлогодним спецпропускам, однако правоохранители зачастую останавливают их и требуют отправиться домой. Городские власти на складывающуюся ситуацию пока никак не отреагировали.

Режим тотального карантина в украинской столице был объявлен мэром Виталием Кличко на период с 5 по 16 апреля. На это время была прекращена работа детских садов и школ, заведений общепита, ярмарок и рынков. Глава города полагает, что только таким способом можно прекратить распространение стремительной волны коронавируса.

Ранее заместитель главы Киева Владимир Бондаренко заявил, что в городских больницах закончились койки для приема пациентов с COVID-19. Он признал, что новых пациентов размещают в коридорах и отверг возможность их транспортировки в соседние регионы. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,7 миллиона человек. 4 марта правительство заявило о начале третьей волны распространения инфекции.