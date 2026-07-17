В России параплан с людьми рухнул на высоковольтные провода над трассой и попал на видео

В ЯНАО параплан с инструктором и пассажиркой рухнул на провода над трассой

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на высоковольтные провода линии электропередачи над автотрассой рухнул параплан с людьми. Видео с места происшествия опубликовала Уральская транспортная прокуратура в Telegram.

На кадрах виден повисший на проводах параплан и спасатели, которые помогают спуститься участникам происшествия при помощи лестницы пожарной машины.

По данным ведомства, крушение произошло поздно вечером 16 июля. Пострадал один человек. По факту аварии проводится проверка.

Baza выяснила, что пострадавшей оказалась 30-летняя пассажирка, ее госпитализировали. Инструктор, управлявший парапланом, травм не получил.

Ранее паралет с двумя людьми потерпел крушение. Жертвой аварии стал 52-летний пилот. Его пассажирку госпитализировали с тяжелыми травмами.