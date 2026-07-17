Жена Дмитрия Певцова высказалась о неидеальных отношениях с актером

Актриса Ольга Дроздова допустила, что ее муж Дмитрий Певцов может влюбиться и жениться

Народная артистка России Ольга Дроздова раскрыла подробности семейной жизни с Дмитрием Певцовым. На вопрос о продолжительности союза с супругом она ответила в шоу «12 вопросов», доступном на YouTube.

Актриса подчеркнула, что ее отношения с мужем не являются образцовыми. По словам Ольги, супруги прошли через гендерные разногласия и товарищеские ссоры, но «в конце победила дружба». В то же время артистка отметила, что длительность союза зависит не от них.

«Еще все у нас впереди. Вдруг он влюбится и женится. Все может быть. Все под Богом ходим. Если мы это заслужили, значит, и это пройдем», — пояснила Дроздова.

Певцов и Дроздова познакомились в 1991 году на съемках фильма «Прогулка по эшафоту». В 1994-м пара поженилась. У супругов есть сын Елисей, который появился на свет в 2007 году.

В том же интервью Дроздова раскрыла отношение к уехавшим из страны коллегам. По мнению актрисы, они «психанули, жалеют и ночами в слезах грызут свои подушки».