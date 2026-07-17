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16:02, 17 июля 2026Моя страна

Печати жены князя Всеволода Большое Гнездо 800-летней давности нашли во Владимире

Печати княгини Марии Всеволожей конца XII — начала XIII века нашли во Владимире
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: VicVa / Shutterstock / Fotodom

Определена принадлежность найденных ранее во Владимире свинцовых печатей — они принадлежали княгине Марии Всеволожей, жене владимирского князя Всеволода Большое Гнездо, матери его 12 детей, основательницы Успенского Княгинина монастыря, рассказали в пресс-службе ИА РАН.

Печати были найдены в историческом центре Владимира в ходе археологических работ, предшествующих строительству гостиницы. Они скрепляли не дошедшие до нас документы конца XII — начала XIII века.

Обе печати оттиснуты одной парой матриц. На одной стороне печатей помещено изображение святой Марии (предположительно Марии Египетской или Марии Персидской) в полный рост, держащей правой рукой у груди крест. По обеим сторонам от фигуры находится надпись: АГIЯ — МАРIЯ, над которой полукругом расположен ободок из точек. На другой стороне печатей оттиснуто изображение святого Дмитрия в полный рост, с копьем в правой руке и щитом — в левой.

Ранее были известны лишь три печати, оттиснутые теми же матрицами, что и буллы из Владимира. Одна из них, с сильно стершимися надписями и изображениями, была найдена в Новгороде, вторая — в средневековом поселении Могутово в Московской области, третья — в Александровском районе Владимирской области.

Руководитель Института археологии РАН Николай Макаров назвал определение принадлежности печатей древнерусских княгинь решением ребуса: оно требует знания крестильного имени не только предполагаемой владелицы печати, но и имени небесного патрона ее отца или мужа. «Сведения об археологическом контексте, точном месте находки и сопоставление этих данных с имеющимися сфрагистическими материалами позволили точно установить принадлежность печатей одной из наиболее значимых женских фигур в истории Северо-Восточной Руси домонгольского времени — княгине Марии Всеволожей», — добавил он.

Ранее археологи нашли печать князя Романа Мстиславича, изгнанного из Великого Новгорода еще 850 лет назад.

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