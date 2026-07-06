850-летнюю печать изгнанного князя Романа Мстиславича нашли в Великом Новгороде

Археологи нашли печать князя Романа Мстиславича, изгнанного из Великого Новгорода еще 850 лет назад. О первых итогах полевой работы специалистов сообщается на странице заповедника во «ВКонтакте».

Находка была сделана в Троицком XVI раскопе в Великом Новгороде. Там же находится знаменитый Людина конец, который, по словам археолога Виктора Сингх, представляет собой «самые информативные и богатые слои».

Печать, как утверждается, стала уникальным следом сквозь века, оставленным новгородским князем Романом Мстиславичем. Он правил в городе в 1168-1170 годах после Святослава Ростиславича. Князь был изгнан вскоре после начала массового года. Не спас его от унижения даже успех в борьбе с войсками Андрея Боголюбского, напавшими на новгородцев в 1170-м.

В настоящее время ученые продолжают исследовать остатки городских усадеб XII века. Археологи на этом месте также откопали около 150 товарных пломб из свинца, шесть берестяных грамот, женские гребни для волос и элементы конского снаряжения. Все они являются свидетельством богатой жизни средневекового Новгорода.

Ранее в Новгороде представили грамоту № 724, написанную на бересте еще в XII веке. Письмо оказалось выдающимся, так как оно первое из тех, что описывает довольно протяженное по времени событие. В нем же Савва раскрыл своих обидчиков.