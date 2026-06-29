Уникальная берестяная грамота XII века раскрыла обидчиков Саввы

Савва пожаловался на обидчиков из-за дани и остался в истории Новгорода

В Новгороде представили грамоту №724, написанную на бересте еще в XII веке. Письмо оказалось выдающимся, так как оно первое из тех, что описывает довольно протяженное по времени событие.

Берестяная грамота была найдена на Михаилоархангельском раскопе в Великом Новгороде. Как узнали ученые, еще в 1161-1167 годах ее написал Савва. В тексте он изложил целую цепочку событий, связанных с борьбой за освоение новых северных земель.

Савва, как предположили исследователи, мог быть главой отряда. Он собирал дань в отдаленных частях Новгородского княжества, пока от дел его не отдалил некий Захария. «Не давайте Савве ни единого песца с них собрать. [Я] сам за это отвечаю (или: [Он] сам за это взялся, то есть он самозванец)», — вспомнил автор слова Захария в своей грамоте.

Помимо этого, в письме Савва пожаловался, что позднее «пришли смерды от Андрея (…), и [его] люди отняли дань». На обороте грамоты также указано, что «сельчанам своим князь сам от Волока и от Мсты участки дал».

Российские академики Валентин Янин и Андрей Зализняк сочли, что речь идет про князя Андрея Боголюбского и новгородского посадника Захария. Уточняется, что истории, подобные этой, происходили в XII-XIII веках из-за конфликтов за северные дани довольно часто.

Ранее новгородская «Сисиниева легенда» оказалась заговором против лихорадки из XV века. В грамоте из берестяной книги рассказано о святом Сисинии и Сихаиле.