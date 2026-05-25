14:59, 25 мая 2026

Новгородская «Сисиниева легенда» оказалась заговором против лихорадки из XV века

Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Изображение: public domain

Берестяная грамота № 930 из XV века оказалась заговором против лихорадки, рассказал Новгородский музей-заповедник.

Грамота под номером № 930 носит название «Сисиниева легенда» и была частью листа, позже вырванного из берестяной книги рубежа XIV-XV веков. Заговор, написанный на ней, известен в научной литературе как «Сисиниева легенда».

Текст гласит: «Святой Сисиний и Сихаил сидели на горах Синайских, смотря на море. И был шум с небес, велик и страшен. И увидел ангела, летящего с неба, — святого Сисиния и Сихаила, носящего наручни ледяные, а в руках держащего оружие пламенное. И тут взволновалось море, и вышли семь жен простоволосых, окаянные на вид; они были схвачены силою невидимого царя. И сказали святой Сисиний и Сихаил…».

На этом текст грамоты обрывается, но исследователи восстанавливают его продолжение на основе других памятников письменности. В них говорится, что лихорадки-трясавицы объявляли себя дочерьми царя Ирода и открывали свои имена. Эти дочери в народной традиции — персонификации болезней, чаще всего лихорадок.

Как добавляют в музее, эта запись в берестяной грамоте на несколько веков старше самых ранних из известных списков заговора.

Ранее в Великом Новгороде исправили «ошибку» в расшифровке берестяной грамоты конца XIII века. Текст грамоты, найденной на Неревском раскопе Новгорода еще в 1950-е годы, считался списком заложенных вещей. Но в результате пересмотра документа выяснилось, что, скорее всего, это письмо, которое было написано рыбаками, уходящими на промысел «в озеро».

