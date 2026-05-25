Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:47, 25 мая 2026Путешествия

Туристы были избиты жителями Таиланда за кражу и остались без обуви при побеге

The Pattaya News: Пара туристов была избита местными за кражу напитков в Паттайе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sombat Muycheen / Shutterstock / Fotodom

Пара туристов решила украсть напитки в Таиланде и была избита местными жителями. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Кража произошла в круглосуточном магазине возле пляжа в Паттайе. Иностранцы, предположительно из Великобритании, хотели вынести из магазина без оплаты две банки с энергетиком. Однако хозяин торговой площадки и другие очевидцы начали с ними спорить. Когда мужчина и женщина попытались сесть на мотоцикл, конфликт перерос в потасовку.

Материалы по теме:
«Порно-Диснейленд». Почему Паттайя в Таиланде получила статус новой мировой столицы секс-туризма?
«Порно-Диснейленд». Почему Паттайя в Таиланде получила статус новой мировой столицы секс-туризма?
3 апреля 2026
«Думают, что наша страна красива и безопасна». Как райский уголок в популярной у россиян стране обрел репутацию Острова смерти
«Думают, что наша страна красива и безопасна». Как райский уголок в популярной у россиян стране обрел репутацию Острова смерти
20 марта 2026

Путешественники были вынуждены отступать. При побеге они бросили свой транспорт, а один из приезжих остался без обуви. Уточняется, что владелец магазина и пострадавшие не обратились в полицию с официальным заявлением.

Ранее стало известно, что популярный сериал спровоцировал туристический бум в Таиланде. Съемки популярного телешоу проходили на курортах Самуи, в Бангкоке и Пхукете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жители Приднестровья выстроились в многотысячную очередь после одного действия Путина

    Найден простой способ улучшить состояние при болезни Паркинсона

    Евросоюзу предсказали уход китайских инвесторов

    Россиян предостерегли от употребления всех блюд подряд вприкуску с хлебом

    Смерть отца и исчезновение сына по дороге домой в российском городе связали с криминалом

    Москва анонсировала удары по центрам принятия решения на Украине

    Модель из России весом 37 килограммов рассказала о себе со словами «не замечали мальчики»

    Российский Су-57Д сочли «лидером роя»

    Гоблин назвал двух единственных друзей России

    В России прокомментировали прибытие заминированного газовоза в порт под Петербургом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok