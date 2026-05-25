Туристы были избиты жителями Таиланда за кражу и остались без обуви при побеге

The Pattaya News: Пара туристов была избита местными за кражу напитков в Паттайе

Пара туристов решила украсть напитки в Таиланде и была избита местными жителями. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Кража произошла в круглосуточном магазине возле пляжа в Паттайе. Иностранцы, предположительно из Великобритании, хотели вынести из магазина без оплаты две банки с энергетиком. Однако хозяин торговой площадки и другие очевидцы начали с ними спорить. Когда мужчина и женщина попытались сесть на мотоцикл, конфликт перерос в потасовку.

Путешественники были вынуждены отступать. При побеге они бросили свой транспорт, а один из приезжих остался без обуви. Уточняется, что владелец магазина и пострадавшие не обратились в полицию с официальным заявлением.

