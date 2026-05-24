Популярный сериал спровоцировал туристический бум в Таиланде

Сериал «Белый лотос» повысил спрос на поездки в Таиланд в четыре раза

Популярный американский сериал спровоцировал настоящий туристический бум в Таиланде. Об этом журналу Variety рассказала гендиректор Департамента содействия международной торговле (DITP) при Министерстве Коммерции Таиланда Сунанта Кангвалкулкидж.

Причиной возросшего спроса на поездки в азиатскую страну стал третий сезон шоу «Белый лотос», съемки которого проходили на курортах Самуи, в Бангкоке и Пхукете. По подсчетам ведомства, за четыре месяца съемок сериал принес тайской экономике 36,5 миллиона долларов и обеспечил работой тысячу местных жителей. А уже после выхода сериала в эфир число бронирований поездок в Таиланд взмыло в четыре раза, а количество онлайн-запросов выросло примерно на 88 процентов.

Ранее сообщалось о резком падении цен на туры в Таиланд для россиян. Из-за курса рубля стоимость путешествий снизилась в среднем на 17,8 процента. Подешевели также туры в Китай (16 процентов), во Вьетнам (на 6,5 процента), Турцию (5,3 процента) и Египет (1,5-2 процента).