Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:10, 24 мая 2026Путешествия

Популярный сериал спровоцировал туристический бум в Таиланде

Сериал «Белый лотос» повысил спрос на поездки в Таиланд в четыре раза
Виктория Клабукова

Кадр: сериал «Белый лотос»

Популярный американский сериал спровоцировал настоящий туристический бум в Таиланде. Об этом журналу Variety рассказала гендиректор Департамента содействия международной торговле (DITP) при Министерстве Коммерции Таиланда Сунанта Кангвалкулкидж.

Причиной возросшего спроса на поездки в азиатскую страну стал третий сезон шоу «Белый лотос», съемки которого проходили на курортах Самуи, в Бангкоке и Пхукете. По подсчетам ведомства, за четыре месяца съемок сериал принес тайской экономике 36,5 миллиона долларов и обеспечил работой тысячу местных жителей. А уже после выхода сериала в эфир число бронирований поездок в Таиланд взмыло в четыре раза, а количество онлайн-запросов выросло примерно на 88 процентов.

Ранее сообщалось о резком падении цен на туры в Таиланд для россиян. Из-за курса рубля стоимость путешествий снизилась в среднем на 17,8 процента. Подешевели также туры в Китай (16 процентов), во Вьетнам (на 6,5 процента), Турцию (5,3 процента) и Египет (1,5-2 процента).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Разрушенный ударом ВС России штаб Сухопутных войск в Киеве сняли на видео

    Популярный сериал спровоцировал туристический бум в Таиланде

    В НАТО перечислили заблокировавшие план НАТО по помощи Киеву страны

    Кадыров показал кадры ликвидации пытавшихся спрятаться в укрытии бойцов ВСУ

    В Россию на форум по безопасности приедут представители 12 недружественных стран

    В Подмосковье произошло массовое ДТП с 13 машинами

    Девушка сделала необычный пирсинг и напугала пользователей сети

    В Таиланде арестовали троих россиян

    В России перестала работать одна из популярнейших нейросетей

    Москвичей предостерегли от купания в неположенных местах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok