17:08, 13 мая 2026

Список вещей в ломбард XIII века оказался письмом рыбаков на Ладоге

Антон Похиляк
Архивное фото. Фото: Алексей Бойцов / РИА Новости

В Великом Новгороде исправили «ошибку» в расшифровке берестяной грамоты конца XIII века, рассказал академик РАН, доктор филологических наук, лингвист и текстолог Алексей Гиппиус. Его слова передает сайт Новгородского университета.

Ранее текст грамоты, найденной на Неревском раскопе Новгорода еще в 1950-е годы, считался списком вещей, заложенных в ломбард. Но в результате пересмотра документа выяснилось, что, скорее всего, это письмо, которое было написано рыбаками, уходящими на промысел «в озеро».

Текст грамоты гласит: «У Сидора, Тадуя и Ладопги положил Гришка с Костой в сумках [вещи]: Гришкины — шуба, свита, рубашка, шапка, Костины — свита, рубашка; а [сами] сумки Костины; да [еще] сапоги Костины, а другие Гришкины. А если что случится на Мовозере, приславши [за вещами], возьмете [их]».

Как пояснил Гиппиус, толкование грамоты как списка вещей в ломбард вызывало много вопросов, так как имя Ладопга нигде не встречалось, как и топоним Мовозеро. Прийти к новой версии ученые смогли благодаря тому, что предположили наличие ошибки в грамоте. А именно: «Ладопга» — это на самом деле город Ладога. А «на Мовозере» — «с нами в озере».

«Гришка с Костой, скорее всего, были рыбаками или "рыбниками", то есть, торговцами рыбой. Они оставляют свои вещи в Ладоге и уходят "в озеро" — очевидно, речь о Ладожском озере. Так как их ремесло связано с определенной опасностью, они отправляют в Новгород письмо, чтобы его адресат забрал вещи, если рыбаки не вернутся», — объяснил Алексей Гиппиус.

Ранее в Великом Новгороде расшифровали берестяную грамоту, которую мог создать певчий церковного хора и использовать в качестве своеобразной шпаргалки во время службы.

