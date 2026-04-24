«Шпаргалку» XIII века расшифровали в Великом Новгороде

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:30, 24 апреля 2026

В Новгороде расшифровали берестяную грамоту — «шпаргалку» певчего из XIII века
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: страница Новгородского музея-заповедника во Вконтакте

В Великом Новгороде расшифровали берестяную грамоту № 419, обнаруженную на Ильинском раскопе. Об этом рассказали в Новгородском музее-заповеднике.

Грамоту назвали миниатюрной книжечкой XIII века: она состояла из 12 страниц, из которых 7 — с текстами молитв для церковного пения. С высотой и шириной страниц в пять сантиметров книжечка легко помещалась на ладони. При этом у нее есть все основные признаки рукописной книги средневековой Руси: листы-обложки, заставка, инициалы.

Академик Алексей Гиппиус предположил, что эту книгу мог создать певчий церковного хора и использовать в качестве своеобразной шпаргалки во время службы.

Отмечается, что эту грамоту можно увидеть в экспозиции «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до конца XVII века» в Главном здании музея.

Ранее в Великом Новгороде магистрант Политехнического института Иван Филиппов захотел научить искусственный интеллект расшифровывать берестяные грамоты. Он использовал для обучения нейросети специальный датасет из пяти наиболее обширных и расшифрованных грамот.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok