«Шпаргалку» XIII века расшифровали в Великом Новгороде

В Новгороде расшифровали берестяную грамоту — «шпаргалку» певчего из XIII века

В Великом Новгороде расшифровали берестяную грамоту № 419, обнаруженную на Ильинском раскопе. Об этом рассказали в Новгородском музее-заповеднике.

Грамоту назвали миниатюрной книжечкой XIII века: она состояла из 12 страниц, из которых 7 — с текстами молитв для церковного пения. С высотой и шириной страниц в пять сантиметров книжечка легко помещалась на ладони. При этом у нее есть все основные признаки рукописной книги средневековой Руси: листы-обложки, заставка, инициалы.

Академик Алексей Гиппиус предположил, что эту книгу мог создать певчий церковного хора и использовать в качестве своеобразной шпаргалки во время службы.

Отмечается, что эту грамоту можно увидеть в экспозиции «История Новгорода и Новгородской земли с древнейших времен до конца XVII века» в Главном здании музея.

Ранее в Великом Новгороде магистрант Политехнического института Иван Филиппов захотел научить искусственный интеллект расшифровывать берестяные грамоты. Он использовал для обучения нейросети специальный датасет из пяти наиболее обширных и расшифрованных грамот.