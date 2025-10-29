В России захотели научить нейросети расшифровывать берестяные грамоты

В Великом Новгороде захотели научить нейросети расшифровывать берестяные грамоты

В Великом Новгороде магистрант Политехнического института, ассистент кафедры информационных технологий и систем НовГУ Иван Филиппов захотел научить искусственный интеллект (ИИ) расшифровывать берестяные грамоты. Об этом пишет «Российская газета».

Автор инициативы использовал для обучения нейросети специальный датасет из пяти наиболее обширных и расшифрованных грамот. По словам Филиппова, после всех доработок и корректировок точность распознавания древнерусского текста будет составлять 98 процентов. «Многие символы могут иметь разные варианты прочтений, а разнообразие устаревших букв и наличие редких диакритических знаков усложняют классификацию по стандартным моделям», — пояснил ученый.

В то же время Филиппов отметил, что система уже готова работать в архивных и научных проектах по изучению древнерусских документов.

