17:49, 29 октября 2025

В России захотели научить нейросети расшифровывать берестяные грамоты

В Великом Новгороде захотели научить нейросети расшифровывать берестяные грамоты
Мария Винар

Фото: Овчинников Александр / Фотохроника ТАСС

В Великом Новгороде магистрант Политехнического института, ассистент кафедры информационных технологий и систем НовГУ Иван Филиппов захотел научить искусственный интеллект (ИИ) расшифровывать берестяные грамоты. Об этом пишет «Российская газета».

Автор инициативы использовал для обучения нейросети специальный датасет из пяти наиболее обширных и расшифрованных грамот. По словам Филиппова, после всех доработок и корректировок точность распознавания древнерусского текста будет составлять 98 процентов. «Многие символы могут иметь разные варианты прочтений, а разнообразие устаревших букв и наличие редких диакритических знаков усложняют классификацию по стандартным моделям», — пояснил ученый.

В то же время Филиппов отметил, что система уже готова работать в архивных и научных проектах по изучению древнерусских документов.

Ранее сообщалось, что береста из Новгорода указала ученым на важнейший факт о женщинах.

