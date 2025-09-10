Моя страна
Береста из Новгорода указала ученым на важнейший факт о женщинах

Береста из Новгорода указала ученым, что женщины в XII веке были грамотными
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Великом Новгороде нашли берестяную грамоту XII века. Ученые подтверждают, что ее написали дети для своей матери, сообщили в Новгородском заповеднике.

Берестяная грамота была найдена на Троицком раскопе в самом конце полевого сезона — 5 сентября. Посланию присвоили номер 1236. Археологи также показали ее лингвисту и академику РАН Алексею Гиппиусу для дальнейшей расшифровки.

В то же время уже сейчас специалисты успели понять много важного. В частности, что некие Дмитр и Пней писали сообщение для матери.

«Новгородские берестяные грамоты сохранили немало текстов, написанных к женщинам и женщинами, что, по мнению ученых, является свидетельством грамотности средневековых новгородок», — указано в сообщении.

В заповеднике также рассказали, что грамота, в отличие от большинства остальных, написана на внешней стороне коры. «Полная ее расшифровка еще предстоит», — заключили эксперты и добавили, что ценность находки очень велика.

Ранее специалисты прочитали текст еще одной берестяной грамоты, найденной в Великом Новгороде. Ученые заявили, что это фрагмент древней челобитной. Ее подавали нескольким адресатам, в том числе «некой госпоже», со словами благодарности.

Также весной вблизи медопивоваренного завода «Богемия» в Великом Новгороде нашли берестяную грамоту XIV века. Ее написал человек по имени Иголка.

