Береста из Великого Новгорода раскрыла взаимоотношения с госпожой

Ученые нашли и прочитали часть берестяной челобитной из Великого Новгорода

Ученые наконец прочитали текст берестяной грамоты, найденной на раскопках в центре Великого Новгорода. «Интерфакс» обратился за комментарием по находке к лингвисту и академику РАН Алексею Гиппиусу.

По его словам, берестяную грамоту нашли в конце июня на Иоанновском раскопе, это оказался фрагмент древней челобитной. Ее подавали нескольким адресатам, в том числе «некой госпоже», заявил лингвист.

Гиппиусу и остальным специалистам пока неизвестно, что именно хотел сказать человек, писавший эту челобитную. Археологи пока не смогли отыскать недостающие части письма.

В то же время понятно, что в тексте есть слова благодарности. «Автор челобитной благодарил эту госпожу и обещал молиться за ее здоровье и, видимо, за здоровье ее детей», — добавил академик.

Ранее археологи неожиданно нашли в центре Смоленска «капсулу времени» XIII века. Под его основанием дома с печами ХХ и XVIII веков они откопали средневековую постройку славян с большим количеством бытовых предметов. Некогда оказавшись погребенной под собственной крышей, она оказалась законсервирована.

Незадолго до этого рядом с медопивоваренным заводом «Богемия» в Великом Новгороде также нашли берестяную грамоту XIV века. Ее написал человек по имени Иголка.