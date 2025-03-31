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16:40, 31 марта 2025Моя страна

У пивоваренного завода в России нашли берестяную грамоту от Иголки

У пивоваренного завода в Новгороде нашли берестяную грамоту XIV века от Иголки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eric Prouzet / Unsplash

У медопивоваренного завода «Богемия» в Великом Новгороде нашли берестяную грамоту XIV века. Ее написал человек по имени Иголка, сообщают «Новгородские ведомости».

«Иголка — это уменьшительная форма прибалтийско-финского имени Иголаид», — указали специалисты РАН. Также в грамоте №1217, найденной в слоях XIV века, этот человек представляется как Куруев сын, который живет недалеко от нынешнего Онежского озера в Карелии.

Всего, как отмечается, около «Богемии» было найдено семь грамот — им присвоили номера 1199, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219 и 1220. Во всех упомянуты какие-то новости того времени и имена людей, которые жили в том регионе. В частности, в берестяной грамоте №1218 от XIV века написано про Офоноса и его братьев, а в 1219-й — про Фефила к Онисифора.

Ранее берестяную грамоту средневекового злопыхателя с необычным содержанием нашли под Новгородом. Автор письма по имени Прокоша написал Нечаю: «удовися». Не исключено, что это была угроза с его стороны.

Помимо этого, в Великом Новгороде была найдена редчайшая металлическая подвеска с изображением головы быка. Ее создали еще в XI веке. Также в российском городе специалистам попалось целое деревянное веретено и деталь ткацкого станка, изделиям сейчас должно быть около 900 лет.

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