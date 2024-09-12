Берестяную грамоту средневекового злопыхателя нашли в России

В Новгородской области нашли берестяную грамоту с пожеланием удавиться

Российские ученые рассказали о результатах исследования берестяных грамот, найденных в Новгородской области. Одной из интересных находок стало письмо средневекового злопыхателя с необычным содержанием. Об этом ученые рассказали на Заключительной археологической пятнице в Новгородском музее-заповеднике.

Елена Рыбина из Московского государственного университета (МГУ) и Алексей Гиппиус из Высшей школы экономики (ВШЭ) представили доклад, в котором сообщили, что на конец августа было найдено 37 грамот в Троицком раскопе. Один из документов, получивший номер 1189, содержал всего лишь одно слово. Автор письма по имени Прокоша написал человеку по имени Нечай: «удовися». Не исключено, что это угроза, однако, как допускают ученые, пожелание удавиться может быть и детской шуткой.

Среди других интересных данных — документы о сборе налогов или дани, азбуки, черновик завещания и письма. В другом упоминалось испытание водой, через которое проходил некий Дедослав. Его связали и бросили в воду. Также исследователи выявили ранее не встречавшиеся имена: Жидил, Квас, Братогость, Синица и Прибыш.

Ранее археологи нашли под Калининградом захоронение легендарного рыцаря Средневековья — Гюнтера фон Хоэнштайна. А в Северной Осетии на раскопках обнаружили украшения модниц Средневековья. До этого в Якутии за сезон нашли более 30 тысяч древних артефактов. Среди них — украшения из нефрита, керамические изделия и наконечники стрел.