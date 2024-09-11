В российском регионе за сезон нашли более 30 тысяч древних артефактов

В Мирнинском районе Якутии завершились самые масштабные археологические работы

В Мирнинском районе Якутии завершились археологические работы, которые были признаны самыми масштабными из проведенных за один сезон. Об этом сообщается на портале Управления по охране объектов культурного наследия Республики Саха (Якутия).

По информации чиновников, за сезон в регионе были обнаружены десятки тысяч древних артефактов, часть из которых датируется каменным веком, а самые «молодые» — 1600-ми годами нашей эры.

«Археологические работы проведены более чем на 16 тысячах квадратных километров. Найдено более 30 тысяч артефактов со времен неолита до XVII века. На раскопках приняли участие порядка 150 человек», — рассказали в управлении по охране объектов культурного наследия региона.

Среди обнаруженных археологами артефактов — украшения из нефрита, керамические изделия и наконечники стрел.

Ранее сообщалось, что в российском городе из-под асфальта показался участок 300-летней дороги.