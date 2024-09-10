69-я параллель
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19:05, 10 сентября 202469-я параллель

В России из-под асфальта показался участок 300-летней дороги

В Архангельске под асфальтом нашли участок 300-летней деревянной дороги

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Архангельске на городской площади из-под асфальта показался участок 300-летней деревянной дороги. Об этом сообщает портал 29.RU.

Уточняется, что находка была сделана во время реконструкции площади. Судя по опубликованным изданием снимкам, бревна, которыми была вымощена дорога XVIII века, хорошо сохранились. При этом археологи отмечают, что на дереве видны следы огня, который, предположительно, мог опалить дорогу в 1793 году, и после которого город был серьезно перестроен.

Кроме того, под асфальтом нашли предметы, датируемые периодом от XVII века до современности — монеты, пуговицы, столовые приборы, курительные принадлежности и даже части китового уса.

«Здесь была торговая зона, по всей видимости, проводили ярмарки (...) В одном месте у нас были найдены несколько штук ружейного кремня воинского образца. Это уже не случайно. Скорее всего, когда город еще не отодвинулся от этой границы, где-то здесь, возможно, была застава», — рассказал порталу начальник Северной археологической экспедиции РАН Александр Суворов.

Ранее сообщалось, что, изучая слой вечной мерзлоты в Якутске, археологи обнаружили девять уникальных предметов, берестяных грамот — написанных на древесной коре документов, в которых использовалась скоропись XVII века. Эти берестяные грамоты стали первыми, найденными на Дальнем Востоке.

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      Марк Леонов
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