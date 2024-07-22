В российском городе археологи сделали сенсационную находку федерального значения

Глава Якутии Николаев: на Дальнем Востоке впервые нашли берестяные грамоты

Во время охранных раскопок в Якутске археологи сделали сенсационную находку. Об этом написал в Telegram-канале глава Якутии Айсен Николаев.

По словам чиновника, изучая слой вечной мерзлоты в городе, археологи обнаружили девять берестяных грамот — написанных на древесной коре документов, в которых использовалась скоропись XVII века. В отличие от других древних грамот, где надписи часто вырезались по бересте, найденные в Якутске документы содержат текст, написанный чернилами.

Как сообщил Николаев, находка имеет не только республиканское, но и федеральное значение — подобную находку на Дальнем Востоке сделали впервые. «Пока удалось прочитать первый фрагмент грамот, где говорится о сборе ясака. Сейчас главная задача — сохранить грамоты в исконном виде», — написал в блоге глава Якутии. Он добавил, что находка может иметь отношение к архиву, который был уничтожен пожаром 1700 года.

Наибольшее число берестяных грамот обнаружено в Великом Новгороде — в городе нашли более 1100 таких документов. В других городах — Москве, Смоленске, Торжке и других — найдено лишь немногим более 110 грамот.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде археологи нашли инструмент, который использовался для воспитания непоседливых детей.