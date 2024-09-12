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14:55, 12 сентября 2024Моя страна

В России найдена могила легендарного рыцаря Средневековья

Археологи нашли под Калининградом захоронение легендарного рыцаря Средневековья

Фото: страница «Институт археологии РАН» во «ВКонтакте»

Археологи нашли под Калининградом захоронение легендарного рыцаря Средневековья — Гюнтера фон Хоэнштайна. Об этом члены экспедиции доложили Институту археологии РАН.

В поселке Ушаково под Калининградом, где остались развалины кирхи Тевтонского ордена, специалисты впервые провели широкомасштабную разведку. Помимо разных ценностей, археологам попалась и надгробная плита одного из самых значимых командоров, известных Бранденбургу.

В исторических хрониках сказано, что средневековый рыцарь жил с 1310 по 1380 год. Гюнтер фон Хоэнштайн носил белый плащ с черным крестом и был крестоносцем — братом Немецкого ордена. Он спас императора Карла IV из плена польского короля Казимира III и даже помог достичь перемирий со многими землями.

Был погребен в кирхе. На камне было указано: «В год 1380 от Рождества Христова в день Марии Магдалины Гюнтер фон Хоэнштайн здесь мирно упокоился. Взгляни на то место, где он погребен, Господь примет его душу».

Ранее на раскопках в Северной Осетии археологам удалось найти украшения средневековых модниц — бронзовые застежки для волос, изящные перстни и сережки со стеклянными вставками. Тем временем в районе станицы Тамань под Краснодаром специалисты отыскали некрополь и захоронения эпохи Средневековья, а на дне Черного моря были исследованы остатки древнего города.

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      Варвара Кошечкина
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