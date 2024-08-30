Уникальную средневековую постройку обнаружили в России

В Краснодарском крае археологи нашли некрополь и захоронения эпохи Средневековья

Российские археологи обнаружили уникальный некрополь и захоронения эпохи Средневековья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в Telegram.

Находка была сделана в Темрюкском районе в районе станицы Тамань. Специалисты ведут раскопки в поселениях Гора Чиркова-1 и Виноградный 7, относящихся к объектам археологического значения.

Вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов отметил значимость проводимых учеными работ. «Благодаря археологическим раскопкам в этом районе, ученые получат богатый материал для дальнейших исследований. Их находки пополнят государственный музейный фонд», — сказал он.

В ходе экспедиции археологи изучили более 70 погребений, включая грунтовый склеп II века до нашей эры. Среди наиболее значимых находок золотая монета Флавия Маврикия Тиберия Августа, сосуды, светильник и фрагменты золотого погребального венка. Также специалисты обнаружили необычное погребение в каменном ящике, сложенном из пяти надгробий. В некрополе были средневековые украшения: браслеты, подвески, ожерелья, кольца и серьги.

Ранее сообщалось, что уникальный набор мага и кости мамонта нашли на стоянке Костенки 17 под Воронежем. А в горах Ингушетии нашли уникальный средневековый комплекс с башней и склепом.

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