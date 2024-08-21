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15:52, 21 августа 2024Моя страна

Древнее море нашли под Новосибирском

Под Новосибирском ученые нашли следы древнего моря

Фото: Институт нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН

Российские ученые обнаружили под Новосибирском древнее море с кораллами. Об этом сообщила кандидат геолого-минералогических наук Яна Фомина, передает ТАСС.

Отмечается, что его нашли ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики. Специалисты обнаружили останки кораллов около села Завьялово в Новосибирской области. Открытие свидетельствует о том, что на этой территории около 350 миллионов лет назад располагалось теплое море.

«Это достаточно большой по размеру карьер, где на стенках расположились как колониальные кораллы, так и одиночные, все, что связано с теплым морем», — отметила Фомина, подчеркнув, что находка является уникальной, поскольку ранее ученые не находили кораллы в подобных масштабах.

Исследователи допускают, что рядом с древнем морем, которое находилось 350 миллионов лет назад на территории нынешней Новосибирской области, происходили вулканические процессы. Благодаря этому прогревался морской бассейн. Ученые планируют продолжить изучение полученных в ходе полевых работ образцов, чтобы больше узнать о древнем море.

Ранее сообщалось, что российские археологи нашли в Смоленской области сокровища каменного века. Работники Северо-Западной археологической экспедиции музея находились в долине реки Сертейка. Там они занимались исследованием поселений каменного века, в то время как нашли уникальные украшения из кости и янтаря.

До этого крымские археологи сделали находку десятилетия в районе мыса Ак-Бурун. Ею стало открытие раннего иудейского некрополя. Научный сотрудник Института археологии Крыма РАН Денис Бейлин рассказал, почему находка является сенсационной.

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