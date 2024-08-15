В России сделали находку десятилетия

Археологи сделали находку десятилетия в Крыму

Крымские археологи сделали находку десятилетия в районе мыса Ак-Бурун. Как сообщает «Крымское информационное агентство», ею стало открытие раннего иудейского некрополя.

Научный сотрудник Института археологии Крыма РАН Денис Бейлин рассказал, что находка является сенсационной, так как сейчас в фондах керченского музея хранится всего десяток находок, свидетельствующих о существовании иудейской общины на Боспорье в первом веке нашей эры.

«Выявленный нами могильник и надгробные плиты позволяют говорить о том, что иудейская община в первых веках нашей эры на Боспорье представляла достаточно большой пласт населения», — поделился ученый.

За три года экспедиций специалисты собрали более 40 надгробных плит, чуть больше половины содержат имена, стихотворные надписи и заклятья.

В конце июля сообщалось, что в ходе раскопок в Омске в устье Оми были сделаны находки, свидетельствующие о том, что Омская крепость, положившая начало городу, могла быть создана не в 1716 году, как считается официально, а в 1628-м.