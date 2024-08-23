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16:25, 23 августа 2024Моя страна

Уникальное открытие сделали в горной Ингушетии

В горах Ингушетии нашли уникальный средневековый комплекс с башней и склепом

Фото: Елена Афонина/ ТАСС

В горной Ингушетии сделали уникальное открытие, обнаружив средневековый комплекс. Об этом сообщило правительство республики в Telegram-канале.

Известно, что находку в горах Ингушетии совершили специалисты «АСМ Групп» в рамках программы по выявлению объектов культурного наследия. В ходе исследования средневекового башенного комплекса Гадаборш были найдены святилище, боевая и полубоевая башни, шесть жилых башен, две хозяйственные постройки, 31 стела и склеп.

«Это открытие в очередной раз подтверждает, насколько богата история Ингушетии и как важно сохранять ее для будущих поколений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские ученые обнаружили под Новосибирском древнее море с кораллами. Специалисты нашли останки кораллов около села Завьялово в Новосибирской области. Открытие свидетельствует о том, что на этой территории около 350 миллионов лет назад располагалось теплое море.

До этого крымские археологи сделали находку десятилетия в районе мыса Ак-Бурун. Ею стало открытие раннего иудейского некрополя. Научный сотрудник Института археологии Крыма РАН Денис Бейлин рассказал, почему находка является сенсационной.

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      Варвара Кошечкина
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