В Северной Осетии обнаружили украшения модниц Средневековья

В Северной Осетии на раскопках обнаружили средневековые сердоликовые бусы

В Северной Осетии на раскопках обнаружили украшения модниц Средневековья. Об этом сообщает журнал «Родина».

По данным издания, археологи из Центра скифо-аланских исследований Владикавказского научного центра РАН нашли бронзовые фибулы (металлические застежки, также используемые как заколки для волос — прим. «Ленты.ру»). Помимо этого, специалисты раскопали сердоликовые бусы, изящные перстни и сережки со стеклянными вставками.

По предположениям ученых, некоторые аксессуары были привезены издалека. По их словам, это подтверждает, что местные жители вели активную торговую жизнь с другими странами.

Ранее на российском острове нашли советский самолет Ла-5 вместе с пилотом.