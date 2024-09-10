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20:35, 10 сентября 2024Моя страна

В Северной Осетии обнаружили украшения модниц Средневековья

В Северной Осетии на раскопках обнаружили средневековые сердоликовые бусы

Фото: Владикавказский научный центр РАН

В Северной Осетии на раскопках обнаружили украшения модниц Средневековья. Об этом сообщает журнал «Родина».

По данным издания, археологи из Центра скифо-аланских исследований Владикавказского научного центра РАН нашли бронзовые фибулы (металлические застежки, также используемые как заколки для волос — прим. «Ленты.ру»). Помимо этого, специалисты раскопали сердоликовые бусы, изящные перстни и сережки со стеклянными вставками.

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      Екатерина Ештокина
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