В Северной Осетии обнаружили украшения модниц Средневековья

В Северной Осетии на раскопках обнаружили украшения модниц Средневековья. Об этом сообщает журнал «Родина».
По данным издания, археологи из Центра скифо-аланских исследований Владикавказского научного центра РАН нашли бронзовые фибулы (металлические застежки, также используемые как заколки для волос — прим. «Ленты.ру»). Помимо этого, специалисты раскопали сердоликовые бусы, изящные перстни и сережки со стеклянными вставками.
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