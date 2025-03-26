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13:50, 26 марта 2025Моя страна

В России найдена редчайшая подвеска XI века с головой быка

Археологи нашли в Великом Новгороде редкую подвеску XI века с головой быка
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Новгородский государственный университет

В Великом Новгороде найдена редчайшая металлическая подвеска с изображением головы быка Ее создали еще в XI веке, просветил «Науку.рф» директор Центра археологических исследований НовГУ Сергей Торопов.

Он рассказал, что это третья подвеска, найденная на Троицком раскопе за последние 52 года. Аналогичные украшения, указал Торопов, первоначально были открыты в погребениях XI-XII веков юго-западнее Новгорода. В частности, в бассейне Десны.

По изображению — голове быка — археологи относят эту подвеску к древностям балтов, некогда бывавших в этих землях.«Предмет деформирован, сплав, из которого он сделан, мы еще не определили. Но качество отливки и детализация очень хорошие», — заявил специалист.

В числе остальных интересных находок, сделанных археологами, — костяные псалии с резным орнаментом (часть конской упряжи и деталь удил), томар (костяной тяжелый наконечник стрелы) и часть клинка меча, который могли выковать еще в Римской империи. Последний, как выяснили археологи, датирован IX-X веком.

В целом, как добавил Торопов, сейчас продолжается исследование слоев X-XI веков. Все они относятся ко времени, когда Новгород из обычного поселения превращался в большой столичный город. «И хотя усадьбы, с которыми мы сейчас работаем, в X веке находились на периферии города, здесь кипела жизнь, шло активное развитие», — утверждает он.

Ранее археологам удалось откопать в Великом Новгороде рекордный по своей величине клад из серебряных украшений и монет, заложенный в последнюю четверть X века. Помимо этого, в городе Печоры, недалеко от Пскова, были найдены перстни из драгоценных металлов.

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