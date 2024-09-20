900-летнее веретено нашли археологи в российском регионе

Археологи нашли 900-летнее веретено с частью ткацкого станка в Великом Новгороде

В Великом Новгороде нашли целое деревянное веретено и деталь ткацкого станка, изделиям сейчас должно быть около 900 лет. Об этом сообщает Новгородский объединенный заповедник во «ВКонтакте».

Археологи сделали эту находку в Троицком раскопе недалеко от Кремля. Изделия находились в культурном слое XII века.

Утверждается, что много веков назад женщины, независимо от сословия, содержали в порядке хозяйство и занимались шитьем, плетением или вязанием. «Впрочем, как известно из берестяных грамот, новгородские женщины не только хранили семейный очаг, но и занимались торговлей, ростовщичеством…» — подметили специалисты.

Ранее абсолютно целое деревянное корыто XI века было найдено в Великом Новгороде. Уникальное тысячелетнее изделие осталось недалеко от Кремля. В Рязани же раскопали практически полностью сохранившийся деревянный черпак первой половины XV века — изделию около 600 лет.

Тем временем фигурку необычного старика с бородой, которая похожа на японское нэцкэ, нашли археологи в северо-западной части России. Ученые заявили, что это резная иконка «Спас на престоле».

В историческом центре Великого Новгорода также нашли уникальную печать великого князя владимирского и московского Василия Темного. Незадолго до этого в российском городе была поднята из земли и печать князя Владимира Мономаха.