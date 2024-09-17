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15:50, 17 сентября 2024Моя страна

В России нашли печать великого князя Василия Темного

Археологи нашли в Великом Новгороде печать великого князя Василия Темного
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Elnur / Shutterstock / Fotodom

Уникальную печать великого князя владимирского и московского Василия Васильевича II (Темного) нашли в историческом центре Великого Новгорода. Об этом рассказали члены новгородской экспедиции ИА РАН в беседе с «Интерфакс».

Археологи указали, что свинцовая печать XV века была найдена на улице Конюхова. Некогда ее подвешивали к важным посланиям, тем самым показывая их подлинность, заявили специалисты. При этом отмечается, что бумагу время не сохранило — за несколько столетий она полностью истлела.

Утверждается, что всего на данном раскопе специалисты нашли около 500 предметов старины. В частности, бытовые вещи, монеты и свинцовые пломбы. Последние использовались для борьбы с воровством — пломбами запечатывали наиболее ценные товары.

Ранее также в Великом Новгороде нашли печать князя Владимира Мономаха. Ее датировали, предварительно, 1080-1090 годами. Помимо этого, недалеко от Кремля специалисты раскопали абсолютно целое тысячелетнее корыто.

Незадолго до этого в Великом Новгороде извлекли из земли остатки рыболовных сетей XII века. В мае же специалисты нашли там еще несколько древних реликвий — средневековые берестяные грамоты.

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      Варвара Кошечкина
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