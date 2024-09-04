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19:29, 4 сентября 2024Моя страна

В Великом Новгороде нашли печать князя Владимира Мономаха

В Великом Новгороде нашли датируемую 1080-1090 годами печать Владимира Мономаха

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Великом Новгороде нашли печать князя Владимира Мономаха, которую предварительно датировали 1080-1090 годами. Об этом сообщает журнал «Родина» со ссылкой на пресс-службу Новгородского музея-заповедника.

По словам руководителя центра археологических исследований музея Ольги Тарабардиной, в текущем сезоне специалисты нашли более 30 разных печатей.

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Специалистка рассказала, что в древние времена такие свинцовые печати прикрепляли на шнурах к важным документам. Таким образом могли удостоверить подлинность бумаг. При этом документ, который скреплялся печатью, археологи не обнаружили.

Ранее в сентябре в Великом Новгороде обнаружили рыболовные сети XII века. На размещенных снимках были запечатлены каменные грузила, которые предназначались для рыбной ловли в стоячей воде.

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      Екатерина Ештокина
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