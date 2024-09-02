Рыболовные сети XII века обнаружили в Великом Новгороде

В Великом Новгороде обнаружили рыболовные сети XII века

В Великом Новгороде археологи обнаружили остатки рыболовных сетей XII века. Об этом сообщили в Telegram-канале Новгородского музея-заповедника.

На размещенных снимках запечатлены каменные грузила, которые предназначались для рыбной ловли в стоячей воде. Благодаря жесткому оплету камни не прикреплялись к подводному грунту.

Сотрудники музея также рассказали о берестяных грамотах, которые были найдены при раскопках. «Всего берестяных грамот в этом году пока обнаружили 37, номер последней найденной — 1212», — отметили они.

В августе ученые Российской академии наук обнаружили ранее неизученных редких китов. Отмечалось, что исследователи отправились в экспедицию по изучению гренландских китов на севере Охотского моря. В результате специалистам удалось обследовать уникальный труднодоступный район в заливе Шелихова — Пенжинскую губу, где никогда ранее не велись подобные работы.