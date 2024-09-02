Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:44, 2 сентября 2024Моя страна

Рыболовные сети XII века обнаружили в Великом Новгороде

В Великом Новгороде обнаружили рыболовные сети XII века

Кадр: Telegram-канал «Новгородский музей-заповедник»

В Великом Новгороде археологи обнаружили остатки рыболовных сетей XII века. Об этом сообщили в Telegram-канале Новгородского музея-заповедника.

На размещенных снимках запечатлены каменные грузила, которые предназначались для рыбной ловли в стоячей воде. Благодаря жесткому оплету камни не прикреплялись к подводному грунту.

Сотрудники музея также рассказали о берестяных грамотах, которые были найдены при раскопках. «Всего берестяных грамот в этом году пока обнаружили 37, номер последней найденной — 1212», — отметили они.

Материалы по теме:
Цветная революция Раскрыто происхождение негров и азиатов
Цветная революцияРаскрыто происхождение негров и азиатов
9 июня 2017
Тайна из грязи Ученые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
Тайна из грязиУченые разгадали величайший секрет древних обитателей Сибири
1 февраля 2019

В августе ученые Российской академии наук обнаружили ранее неизученных редких китов. Отмечалось, что исследователи отправились в экспедицию по изучению гренландских китов на севере Охотского моря. В результате специалистам удалось обследовать уникальный труднодоступный район в заливе Шелихова — Пенжинскую губу, где никогда ранее не велись подобные работы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин приехал в Монголию. Евросоюз обеспокоен этим визитом из-за ордера МУС

      В Windows 11 нашли секретный способ закрывать зависшие программы

      В Турции желание вступить в БРИКС объяснили разочарованием в Западе

      Маск обвинил Харрис во лжи

      Индекс Мосбиржи пережил сильнейшее за два года падение

      Готовившая в эротическом белье стримерша едва не сожгла кухню

      Нейросеть допишет сожженный Гоголем второй том «Мертвых душ»

      Популярная страна Европы нашла способ избавиться от туристов

      Россиянка угнала автомобиль с оставленным в замке зажигания ключом и попала на видео

      Назван опасный срок хранения кабачка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше