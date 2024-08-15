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16:47, 15 августа 2024Моя страна

Ранее неизученных редких китов обнаружили ученые в России

Ученые РАН нашли 15 редких гренландских китов во время экспедиции на Колыму

Фото: VW Pics / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Российские ученые обнаружили в ходе экспедиции 15 китов, которые могут быть ранее неизученной группой. Об этом сообщили в фонде «Природа и люди», передает «Российская газета».

Отмечается, что ученые Российской академии наук (РАН) отправились в экспедицию по изучению гренландских китов на севере Охотского моря. Специалистам удалось обследовать уникальный труднодоступный район в заливе Шелихова — Пенжинскую губу, где никогда ранее не велись подобные работы, в том числе из-за самых сильных приливов и отливов во всем Тихом океане. Колебания в этом месте превышают 12 метров.

В ходе экспедиции специалисты встретили группу из 15 редких гренландских китов. Ученые проведут генетический анализ пробы биопсии, которую им удалось взять у одного из китов, и узнают «прописку» морских млекопитающих.

«Возможно, что мы имеем дело с новой уникальной, ранее неизученной группировкой гренландского кита», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе экспедиции специалисты спасли белуху из рыболовных сетей, а также провели подготовку собаки-биодетектора. Джек-рассел-терьеру по кличке Жужа уже показали морских свиней, после чего она высматривала и вынюхивала животных вокруг. Специалисты надеются, что в будущем Жужа научится чувствовать китов и при их обнаружении сообщать об этом ученым.

Ранее сообщалось, что крымские археологи сделали находку десятилетия в районе мыса Ак-Бурун. Ею стало открытие раннего иудейского некрополя. Научный сотрудник Института археологии Крыма РАН Денис Бейлин рассказал, почему находка является сенсационной.

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