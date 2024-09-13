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17:00, 13 сентября 2024Моя страна

Тысячелетнее целое корыто из дерева нашли в России

Археологи нашли целое тысячелетнее корыто в Великом Новгороде

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Абсолютно целое деревянное корыто XI века нашли в Великом Новгороде. О тысячелетнем изделии сообщает Новгородский объединенный заповедник в своем Telegram.

Археологи сделали эту находку в Троицком раскопе недалеко от Кремля. Уточняется, что корыто относится ко времени Владимира Мономаха.

Ученые предположили, что изначально изделие использовали в домашнем хозяйстве. Позднее же корыто могло стать подкладкой под крыльцо дома — именно в этом месте его и нашли. Археологи добавили, что это очень ценная находка, так как вещь за 1000 лет осталась абсолютно целой.

Ранее в Рязани также раскопали практически полностью сохранившийся деревянный черпак первой половины XV века. 600-летнее изделие находилось под развалом печи — это позволило деревянному черпаку хорошо сохраниться на протяжении многих веков.

Тем временем в Троицком раскопе был найден загадочный предмет XII века из моржовой кости — «ненькин батог». На его окончании оказалась голова хищной птицы с большим клювом. Предполагается, что женщины могли его использовать для воспитания непоседливых детей.

Помимо этого, в Великом Новгороде извлекли из земли остатки рыболовных сетей XII века. А в Пскове нашли необычный набор для старинной игры в бабки.

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      Варвара Кошечкина
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