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16:25, 26 июля 2024Моя страна

Российские археологи нашли 600-летний черпак из дерева

600-летний черпак из дерева нашли археологи в Рязани

Фото: Elnur / Shutterstock / Fotodom

Археологи нашли в центре Рязани практически полностью сохранившийся деревянный черпак первой половины XV века. Об этом сообщается в Telegram-канале местного заповедника.

Утверждается, что 600-летнее изделие было найдено под развалом печи на Введенском раскопе. Необычное расположение позволило деревянному черпаку хорошо сохраниться на протяжении многих веков. Помимо этого, на Введенском раскопе — мокрый культурный слой, обеспечивающий консервацию органических материалов, таких как дерево, кость и кожа.

Люди использовали его для черпания воды, пива или кваса, так что объем самой чаши достаточно большой — ее диаметр составляет десять сантиметров. Черпаки вырезались вручную — на изделии остались следы работы мастера.

Незадолго до этого археологи из Пензы нашли в Астраханской области медные монеты золотоордынского периода, а также специальный бронзовый штемпель для чеканки. При этом для специалистов возникла новая загадка: штемпель оказался не с чеканом столицы Золотой Орды — Сарая ал-Джедиды, а соседнего древнего города Азака.

Ранее археологи поехали в Калужскую область и нашли там необычную накладку из кости в виде дракона. Также специалисты в историческом центре Великого Новгорода раскопали загадочный предмет XII века из моржовой кости — «ненькин батог» с головой хищной птицы с большим клювом. Предполагается, что женщины могли его использовать для воспитания непоседливых детей.

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      Варвара Кошечкина
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