Российские археологи нашли 600-летний черпак из дерева

600-летний черпак из дерева нашли археологи в Рязани

Археологи нашли в центре Рязани практически полностью сохранившийся деревянный черпак первой половины XV века. Об этом сообщается в Telegram-канале местного заповедника.

Утверждается, что 600-летнее изделие было найдено под развалом печи на Введенском раскопе. Необычное расположение позволило деревянному черпаку хорошо сохраниться на протяжении многих веков. Помимо этого, на Введенском раскопе — мокрый культурный слой, обеспечивающий консервацию органических материалов, таких как дерево, кость и кожа.

Люди использовали его для черпания воды, пива или кваса, так что объем самой чаши достаточно большой — ее диаметр составляет десять сантиметров. Черпаки вырезались вручную — на изделии остались следы работы мастера.

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