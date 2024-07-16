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16:05, 16 июля 2024Моя страна

Археологи нашли необычного костяного дракона

Археологи отправились под Калугу и нашли там костяную накладку в виде дракона

Фото: Irina and Denis / Shutterstock / Fotodom

Археологи отправились в Калужскую область и нашли на месте древнего города необычную накладку из кости в виде дракона. Об этом рассказали в региональном Управлении по охране культурного наследия во «ВКонтакте».

Находка была сделана в Ферзиковском районе вблизи к Любутску — древнему городу, некогда стоящем на реке Оке. На его месте сейчас находится городище — памятник археологии федерального значения. На протяжении 30 лет там проходит экспедиция, открывающая новые страницы истории здешнего поселения.

На месте старого городища археологи, как утверждается, также наши пряслица, янтарные и стеклянные детали украшений, монеты, наконечники стрел и декоративные подвесы. Костяная накладка же с изображением дракона стала «настоящим подарком к юбилею экспедиции». На данный момент неизвестно ее предназначение, однако историки хотят это выяснить.

Ранее археологи в историческом центре Великого Новгорода нашли загадочный предмет XII века из моржовой кости — «ненькин батог» с головой хищной птицы с большим клювом. Находка была сделана в Троицком раскопе недалеко от Кремля и считается очень экзотической для данной местности. Такой «ненькин батог» женщины могли использовать для воспитания непоседливых детей. В России аналогов такой находке пока не существует.

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      Варвара Кошечкина
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