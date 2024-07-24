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15:25, 24 июля 2024Моя страна

Археологи нашли монетный двор времен Золотой Орды и оказались озадачены

Археологи нашли под Астраханью монеты и штемпель времен Золотой Орды

Фото: Vampiresse / Shutterstock / Fotodom

Участники археологической экспедиции из Пензы нашли на раскопках в Астраханской области медные монеты золотоордынского периода, а также специальный бронзовый штемпель для чеканки. Об этом сообщил глава Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram.

Находки были сделаны в городище, где много веков назад находилась столица Золотой Орды — Сарай ал-Джедида. В месте, где оказалось большое количество монет, некогда мог стоять монетный двор, предположил Мельниченко.

Помимо этого, глава российского региона заявил, что на земле древнего города Сарай ал-Джедида найден и штемпель. «Его очистили от многовековых наслоений, стала видна надпись — и возникла новая загадка», — сказал он.

Мельниченко объяснил, что на бронзовом изделии должна была стоять печать золотоордынской столицы, однако это оказалось не так. На нем остался чекан древнего города Азака — нынешнего Азова. «Штемпель для монет, которые чеканились в Азаке, не должен был покидать пределы города. Как же он попал в Сарай ал-Джедид?» — подметил глава российского региона.

В заключение Мельниченко сказал, что, возможно, в этом месте были «не только честные ремесленники, но и фальшивомонетчики». В то же время это только одна из версий. Теперь уже ученые из Казани будут биться над этой загадкой.

Ранее археологи отправились в Калужскую область и нашли необычную накладку из кости в виде дракона. Находка была сделана в Ферзиковском районе вблизи Любутска — древнего города, некогда стоящего на реке Оке.

Также специалисты в историческом центре Великого Новгорода нашли загадочный предмет XII века из моржовой кости — «ненькин батог» с головой хищной птицы с большим клювом. Предполагается, что женщины могли его использовать для воспитания непоседливых детей.

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      Варвара Кошечкина
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