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15:55, 18 сентября 2024Моя страна

Фигурку необычного старика с бородой нашли в российском городе

Фигурку старика с бородой, похожую на нэцкэ, нашли археологи в Пскове

Фото: Mariana_Rusanovschi / Shutterstock / Fotodom

Фигурку необычного старика с бородой, похожего на японского нэцкэ, нашли археологи в северо-западной части России. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская археология».

Ученые заявили, что это резная иконка «Спас на престоле». Ее датировали, предварительно, XVI веком. Археологи заявили, что она могла быть сделана из лосиного рога.

На высокое мастерство и профессионализм резчика указывает удивительная тонкая и тщательная проработка деталей. На фото видно, как четко сделаны линии лица старца с бородой, его платье и венец над головой.

Такая скульптура святого, как отмечается, не уступает миниатюрным японским нэцкэ. При этом известно, что в Японии распространились они позже — только в XVII веке.

Ранее в Вологде археологи раскопали фарфоровых слоника и пуму из частной коллекции XVIII века. В Пскове же нашли необычный набор для старинной игры в бабки. Помимо этого, специалисты исследовали древние приспособления для рыбалки.

Тем временем в историческом центре Великого Новгорода нашли уникальную печать великого князя владимирского и московского Василия Темного. Незадолго до этого в российском городе также была поднята из земли печать князя Владимира Мономаха.

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      Варвара Кошечкина
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