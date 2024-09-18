Фигурку необычного старика с бородой нашли в российском городе

Фигурку старика с бородой, похожую на нэцкэ, нашли археологи в Пскове

Фигурку необычного старика с бородой, похожего на японского нэцкэ, нашли археологи в северо-западной части России. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская археология».

Ученые заявили, что это резная иконка «Спас на престоле». Ее датировали, предварительно, XVI веком. Археологи заявили, что она могла быть сделана из лосиного рога.

На высокое мастерство и профессионализм резчика указывает удивительная тонкая и тщательная проработка деталей. На фото видно, как четко сделаны линии лица старца с бородой, его платье и венец над головой.

Такая скульптура святого, как отмечается, не уступает миниатюрным японским нэцкэ. При этом известно, что в Японии распространились они позже — только в XVII веке.

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