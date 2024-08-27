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20:53, 27 августа 2024Моя страна

В российском городе нашли древние приспособления для рыбалки

В Пскове во время раскопок обнаружили грузила

Фото: Telegram-канал «Псковская археология»

В российском городе нашли древние приспособления для рыбалки. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская археология».

Ученые во время раскопок на Красноармейской набережной в Пскове обнаружили сначала шесть, а затем еще 16 грузил. Древнейшие приспособления, которое использовали преимущественно в рыбной ловле, представляют собой разнообразные по форме и материалу артефакты. При этом на одном из них замечен сделанный штампом орнамент.

Ранее в Пскове российские археологи нашли уникальный набор для игры в бабки. На размещенных фото специалисты продемонстрировали несколько «пешек» необычной формы.

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      Екатерина Ештокина
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